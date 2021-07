Netflix a HBO na víkend: Korejský horor, komiksový horor, western z Kypru. Ale také Nabarvené ptáče

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Amerika: Film (America: The Motion Picture) – George Washington s motorovkou a masivní pivař Sam Adams v téhle parodické verzi americké války za nezávislost Britům ten jejich čajíček pořádně osladí. • Netflix

Mladá modrá krev (Young Royals) – Když princ Wilhelm dorazí na prestižní internátní školu Hillerska, konečně dostane šanci nalézt sebe sama a to, kam chce směřovat svůj život. Jenže pak do jeho života zasáhne nečekaná událost. (77 %) • Netflix

Hobit: Bitva pěti armád (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) – Bilbo a trpaslíci sice dokážou zastavit draka Šmaka, v závěrečném dílu trilogie se však musí postavit samotnému Thorinovi. Zúčastní se jedné z největších bitev v historii Středozemě. (75 %) • HBO • Netflix

Nezastavitelný (Unstoppable) – Téměř kilometr dlouhý nákladní vlak bez posádky, který veze nebezpečný toxický náklad, se řítí krajinou směrem k hustě osídlené oblasti. Bývalý inženýr a mladý průvodčí mají riskantní plán, jak ho zastavit. (68 %) • HBO

Goldfinger – Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger, který má šílený plán na dlouhodobé znehodnocení zlatých zásob. Překazit jeho nekalé plány se vydává agent 007 James Bond. (78 %) • HBO