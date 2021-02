Netflix a HBO na víkend: Korejští čističi vesmíru. Ralf na internetu, Margot Robbie v komiksu. A legendární Desperado

Čtyři outsideři se v roce 2092 honí za vesmírným odpadem a sny o budoucnosti. Objeví androidku, která by jim mohla hodit balík. Kdyby však neskrývala nebezpečné tajemství. Netflix přichází s další jihokorejskou sci-fi novinkou, která nepostrádá tamní žánrový šmrnc.

Harley Quinn dostala od Jokera kopačky. Aby se se svou samotou vyrovnala, dá dohromady tým dalších hrdinek, se kterými se rozhodne zachránit malou dívku ze spárů kriminálníka. Birds of Prey je bizarní komiksová taškařice se skvělou Margot Robbie a dokonale padoušským Ewanem McGregorem.

Raubíř Ralf a jeho dobrodružství uvnitř her a počítačů pokračuje. Tentokrát se díky připojení k wi-fi dostane až na internet a jeho řádění dostává úplně nový rozměr. Raubíř Ralf přináší porci zábavných nápadů v nádherném animovaném zpracování, které potěší malé i velké diváky.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Píseň moře (Song of the Sea) – V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. (82 %) • Netflix

Cesta svatojánských mušek (Firefly Lane) – Kate a Tully jsou od dětství nejlepší kamarádky, přátelí se desítky let a překonaly spolu spoustu životních zkoušek. Možná je ale navždy rozdělí zrada. (73 %) • Netflix

Lady a Dale (The Lady and the Dale) – Z nuly ke slávě. Dokumentární seriál nahlíží na slávu automobilové ikony Elizabeth Carmichael. (69 %) • HBO

Dokonalá lež (The Good Liar) – Stárnoucí podvodník nemůže uvěřit svému štěstí, když narazí na zámožnou vdovu, která se stane jeho novým cílem. Jenže netuší, že i vdova skrývá svá tajemství. (65 %) • HBO

Desperado – Kdysi byl nejlepším Mariachim na americko-mexické hranici. Jednoho dne ale omylem zkřížil zájmy místní narkomafie a byl donucen bojovat o svůj život. Přežil. Ale jeho krásnou dívku překupníci zabili. V pouzdře na kytaru teď proto nosí sbírku střelných zbraní a jediným smyslem jeho života se stala pomsta. (72 %) • Netflix