Netflix a HBO na víkend: Kultovní Fargo, Kdo zabil Saru, kriminální seriál Had podle skutečné události. A cvičení draka

Temné zločiny a poklesky z různých dob a s různými postavami, které spojuje jediné – nehostinná atmosféra státu Minnesota. Co sezóna, to jeden příběh. Pokud patříte mezi fanoušky seriálu a bratří Coenů, určitě nevynechte ani nejnovější čtvrtou řadu.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Jak vycvičit draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) – Zatímco Škyťák úspěšně vede novou společnou komunitu lidí a draků, Bezzubka překvapivě nachází dalšího draka svého druhu a zamiluje se. (81 %) • Netflix

Vše je ztraceno (All Is Lost) – Po srážce na moři s nákladní lodí se vynalézavý námořník i přes veškeré úsilí ocitá tváří v tvář vlastní smrtelnosti. (69 %) • Netflix

Diego Maradona – Dokumentární film zaměřený na vzestup a pád kariéry fotbalové ikony a majitele boží ruky Diega Maradony, který vznikl z 500 hodin dosud neviděných obrazových materiálů. Ponořte se do Maradonovy kariéry 80. let, když zářil v Neapoli a postupně se zaplétal s místní mafií. (70 %) • Netflix

Slunovrat (Midsommar) – Mladý pár cestuje do Švédska, aby navštívil kamarádovo rodné městečko a účastnil se místního letního festivalu. Co ale začíná jako idylická dovolená, se záhy mění v násilné a bizarní události ovládané pohanským kultem. (70 %) • Netflix

Zahraj to znovu, Same (Play It Again, Sam) – Allan Felix se nachází v nepříjemné životní situaci. Odešla od něj manželka a on se neúspěšně pokouší navázat vztah s jinou ženou. Do toho mu přichází na pomoc nejlepší přítel Dick, jeho zanedbávaná choť Linda a také Humphrey Bogart z Casablancy. (77 %) • HBO