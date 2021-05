Netflix a HBO na víkend: Láska, smrt a roboti. Klaustrofobní kyslík, Žena v okně nebo Dracula

Mladá žena se probudí v kryokomoře a neví, kým je. Bude to však muset brzy zjistit, protože pokud se tak nestane, dojde jí kyslík. Podívejte se na napínavou, klaustrofobní novinku Netflixu od talentovaného režiséra remaku Hory mají oči.

Dvoudílný dokument HBO „Zločin století“ od oscarového režiséra Alexe Gibneyho obviňuje farmaceutický průmysl, politické činitele i vládní předpisy, které umožňují nadměrnou produkci, bezohlednou distribuci i zneužívání syntetických opiátů. Je to další z výtečných dokumentů od jednoho z nejlepších tvůrců současnosti.

Mladá žena z New Yorku, která se bojí chodit ven, pozoruje okolní život z okna a tak trochu špehuje své sousedy. Při tom se stane se svědkyní násilného zločinu. Žena v okně je dlouho odkládanou thrillerovou variací na slavné Okno do dvora.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Castlevania – Lovec upírů Trevor Belmont se vydává zabít nejslavnějšího vampýra všech dob, Draculu. Během své cesty však musí nejprve nalézt sám sebe a spojit síly s Draculovým synem Alucardem a kouzelnicí Syphou. Jen s jejich pomocí dokáže zastavit zlo. (81 %) • Netflix

Děsivý dům (The Strange House) – Rodina z velkoměsta se stěhuje do odlehlého zapadákova a dva bratři se společně s kamarády snaží odhalit dávné tajemství, které pronásleduje jejich nový dům. (73 %) • Netflix

Halston – Minisérie o návrháři Royi Halstonu Frowickovi, který se stal v 70. a 80. letech módní ikonou, aby nakonec přišel úplně o všechno. • Netflix

Osamělí vlci (Lone Wolves) – Film Osamělí vlci pojednává o korupci ve vysokých kruzích. Toto vězeňské drama s estetickými rysy filmu-noir má podobnou strukturu jako snímek Gauneři, kdy se v průběhu několika epizod dozvídáme, proč některé postavy skončily ve vězení. (69 %) • HBO

Do Dánska (Denmark) – Herbův život je v troskách a když zjistí, že v Dánsku se mají i vězni lépe než on, dostane geniální nápad na loupež, která ho dostane do vězení. Vše ale nepůjde podle plánu. (62 %) • HBO