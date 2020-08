Netflix a HBO na víkend: Lovecraftova země, nový Lucifer, Holky na lovu (odměn) nebo dokument o prvních videohrách

Hororová antologie, která sleduje 25letého Atticuse Blacka a jeho blízké na road tripu skrze Ameriku, aby nalezl svého ztraceného otce. Musí se při tom vyrovnat nejen s rasismem, ale i zlými duchy, kteří jako by vypadli z děl H.P. Lovecrafta. Žánrový mišmaš, který pod vedením Jordana Peela a J.J. Abramse patří mezi nejzajímavější seriály roku a napne jak scénami s rasismem, tak střety s monstry.

Nejvyšší skóre (High Score)

Dokumentární série Netflixu, která potěší každého fanouška videoher. Zaměřuje se totiž na herní klasiky let minulých, na ikonické herní postavičky a samozřejmě i na jejich tvůrce, kteří je přivedli na svět a vybudovali světy, které zatřásly životem milionů pařanů napříč glóbem. Sympatický dokumentární pohled do minulosti, který se ale nebojí odkaz 8bitu přenést i do současnosti.

Hodnocení IMDB: 75%