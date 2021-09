Netflix a HBO na víkend: Mise Inspiration4, Černé jezero, dvakrát unesená letadla. A taky definitivně poslední Lucifer

Při zaoceánském letu dojde k nevysvětlitelnému zmizení letadla. Objeví se o pět let později, kdy už se všichni dávno smířili s jeho ztrátou. Zatímco cestující v letadle strávili jen pár hodin, na světě mezitím uběhlo několik let. HBO přichází s třetí řadou oblíbeného a povedeného sci-fi seriálu, který připomene legendární Ztracené.

Černé jezero: Dystopie

Tess doprovází svého přítele Lea do opuštěné továrny hluboko ve švédských lesích, kde on a jeho přátelé pořádají největší skandinávskou akci LARP (live action role play). To, co začíná jako hra, se brzy změní v boj o přežití. Černé jezero: Dystopie je švédská hororová novinka pro fanoušky seriálového survival subžánru.

Hodnocení IMDB: 80 %