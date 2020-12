Netflix a HBO na víkend: Nacistická Valkýra, Rozparovač ze sedmdesátek, korejští zombíci, gorila Ivan a trocha jazzu

Vyšetřovatelé a svědci vzpomínají na ohavné vraždy, které na sklonku 70. let páchal na severu Anglie vrah známý jako yorkshirský rozparovač. Netflix znovu dokazuje, že v žánru krimi-dokumentů má zřejmě nejlepší nabídku na trhu.

Vysoce postavený nacistický důstojník se rozhodne spolu s několika dalšími veliteli spáchat na vlastní pěst atentát na Adolfa Hitlera. Tom Cruise v příjemně civilní a neakční roli, obklopený hereckými hvězdami a hlavně příběhem, který vás napne, i když víte, jak to dopadlo.

Lidé se mění v krvelačná monstra a rozsévají zkázu. Zoufalý teenager a jeho sousedi z vedlejšího bytu bojují o přežití a snaží se při tom zůstat lidmi. Jihokorejci to se zombíky v posledních letech hodně umí a ani jejich novinka pro Netflix není výjimkou.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Binec, který po tobě zůstává (The Mess You Leave Behind) – Nová učitelka na střední škole nemůže přestat myslet na podezřelou smrt, ke které došlo před třemi týdny, a začíná se bát o svůj život. (70 %) • Netflix

Monstrum (Cloverfield) – Rozlučková párty se může pokazit různými způsoby, ale útok obřího monstra na New York je rozhodně tou jednou z nejnepříjemnějších variant. (70 %) • HBO

Pokoj 2806: Obvinění (Room 2806: The Accusation) – Dokumentární seriál o sexuálním skandálu, který v roce 2011 otřásl vysokými kariérními ambicemi francouzského politika Dominiqua Strauss-Kahna. (72 %) • Netflix

Život podle Václava Havla – Dokument Andrey Sedláčkové je portrétem muže, jehož život byl bohatý na paradoxy, který vědomě činil ze svého života drama plné kontrastů, a jenž vždy jednal podle svého svědomí. (75 %) • HBO

Plátno (Canvas) – Starý muž, kterému zlomila srdce smrt milované ženy, v sobě nedokáže znovu najít chuť k malování. Nová inspirace ale na sebe nedá dlouho čekat. (66 %) • Netflix