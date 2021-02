Netflix a HBO na víkend: Napínavé špionské drama od Spielberga. Také japonští samurajové, Pelé a Superman

V dobách, kdy byl svět rozdělen železnou oponou, musí americký právník vyjednat podmínky výměny zadrženého ruského agenta za sestřeleného amerického pilota. Most špionů je dalším silným režijním zářezem režiséra Stevena Spielberga, který perfektně mísí zdravou porci patosu a napínavého dramatu.

Kombinace archivních záznamů a exkluzivních rozhovorů představí fotbalovou legendu a ikonu Pelého. Je to filmová povinnost pro každého fandu kulatého nesmyslu.

Kriminální drama se odehrává na úsvitu kokainové epidemie, která svými důsledky v 80. letech radikálně ovlivnila kulturu města Los Angeles. Populární drogové drama letos vstupuje již do své 4. řady.

Nejslavnější superhrdina všech dob, Superman, musí čelit novým výzvám poté, co se spolu s Lois přestěhuje zpět do Smallville, kde se rozhodne vychovávat své dva syny. Jenže puberta je někdy mocnější než kdejaký padouch. Superman a Lois nabízí nadmíru vydařený mix vizuálu a akce z Muže z oceli a srdečné starosvětskosti filmů s Christopherem Reevem.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Kick-Ass – Teenager Dave Lizewski se rozhodne stát se superhrdinou. Bohužel mu k tomu ale chybí to nejdůležitější – nadpřirozené schopnosti. To ho ale nemůže odradit a jako každý správný superhrdina si vybere přezdívku Kick-Ass. Jenže společně s dalšími „hrdiny“ začne lézt do zelí místnímu gangsterovi. (77 %) • Netflix

Ginny a Georgia (Ginny & Georgia) – Dospívající dívka Ginny a její matka Georgia se po letech na útěku touží usadit. Ale tajemství Georgiiny minulosti jejich přání komplikuje. (74 %) • Netflix

Dospělý (Age Out) – Mladík v 18 letech odejde z dětského domova do světa a záhy se dá na dráhu drobného zločinu. I zde však dokáže najít lásku. (60 %) • HBO

Stanfordský vězeňský experiment (The Stanford Prison Experiment) – Vysokoškolští studenti se v roce 2071 ujmou rolí vězňů a vězeňské stráže, aby provedli experiment, během kterého se jejich chování radikálně změní a mezi vězni a strážci vzroste násilí. (69 %) • Netflix

Antigona (Antigone) – Provokativní a aktuální adaptace klasické řecké tragédie od uznávané filmové tvůrkyně Sophie Deraspeové vypráví příběh ženy hledající spravedlnost, a to v podobě komentáře o zkušenostech imigrantů v současném Montrealu. (73 %) • HBO