Netflix a HBO na víkend: návrat legendárních Přátel, ale také nový Lucifer a druhý Ragnarök

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Voda pro slony (Water for Elephants) – Student veteriny, pocházející z chudých poměrů, se zamiluje do cirkusové tanečnice a hvězdy manéže Marleny a rozhodne se, že ji osvobodí z nešťastného života s jejím zlým manželem. (70 %) • HBO

V odborné péči (In Treatment) – Oceňovaný americký seriál vypráví příběh psychologa a jeho pěti pacientů. Myslíte si, že odborník, který zvládne naslouchat svým klientům, má svůj život pohromadě? To jste na velkém omylu. (83 %) • HBO

Amnestie (Amnesty) – Sametová revoluce přinesla většině lidí svobodu, někomu ale přinesla i problémy, a někomu jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých prominentů se stávají vězni, z bývalých disidentů a vězňů se přes noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socialismu se začíná odvíjet příběh, který revoluce zrychlí a který vyvrcholí během krvavých událostí největší vězeňské vzpoury u nás. (76 %) • Netflix

Výkupné za Londýn (Nail Bomber: Manhunt) – Dokument o londýnských bombových útocích na příslušníky menšin v roce 1999 a o horečném pátrání po pravicovém extrémistovi, který je páchal. (64 %) • Netflix

Mistr amatér (Master of None) – Dev je třicetiletý Newyorčan, který se snaží prorazit jako herec, najít si lásku, užívat si s kamarády a prostě dělat to, co ho baví. (83 %) • Netflix