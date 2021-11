Netflix a HBO na víkend: Nová řada bizarního Pána tygrů. Také Kateřina Veliká, Kovboj Bebop a korejské Peklo

Chování majitele zoo se v tomto skutečném příběhu nájemné vraždy úplně vymkne kontrole. A to je nelegální chov kočkovitých šelem i bez toho plný výstředních postav. Druhá řada netflixovského megahitu není o nic méně šílená než ta předchozí.

Veliká

Kateřina přijíždí do Ruska uzavřít dohodnutý sňatek s náladovým carem Petrem. Mladá dívka, doufající v láskyplný a sluncem zalitý život, se najednou ocitne v nebezpečném, zpustlém a zaostalém světě, který se rozhodne změnit. Jediné, co pro to musí udělat, je zabít svého manžela, přemoci církev, usměrnit armádu a získat dvůr na svoji stranu. Sledujte svěží pohled na historii a slavné historické události v druhé řadě seriálového hitu.

Hodnocení IMDB: 81 %