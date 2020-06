Netflix a HBO na víkend: Nová sezóna Dark! Skvělý Perry Mason, ztřeštěný Eurovision a jako retro Policajt v Beverly Hills

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Hudebníci Lars (Will Ferrell) and Sigrit (Rachel McAdams) dostanou možnost účastnit se soutěže Eurovision. Konečně mají příležitost dokázat, že za každý sen se vyplatí bojovat a ztřeštěný Will Ferrell je ve svém živlu. Je to trochu satira hudebního průmyslu, více ale ujetá komedie s divokými nápady a hudebními klipy.

Hodnocení IMDB: 78 % (zatím velmi málo hodnocení)