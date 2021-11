Netflix a HBO na víkend: Nová sezóna Narcos: Mexiko. Kovbojský western a velrybáři ze severních vod

Mexiko, 80. léta minulého století. Drogový obchod ovládá mocný kartel Guadalajara a americký agent DEA se pouští do odvážného boje. Jeden z největších hitů Netflixu míří již do třetí řady.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Legenda o Zorrovi (The Legend of Zorro) – Nový Zorro Alejandro má ženu a dítě. A přestože stále obléká masku Zorra, aby ochránil chudé a utlačované obyvatele kalifornského teritoria před hamižností tamějších vládců, musí se často rozhodovat mezi svým pocitem pro spravedlnost a touhou po normálním životě. (59 %) • Netflix

Big Mouth – Strasti i slasti partičky teenagerů, která prožívá své první lásky, vzpoury proti rodičům a další většinou úsměvné pubertální příhody. (82 %) • Netflix

Arcane – Vydejte se do utopického světa Piltover a podsvětí Zaunu, abyste sledovali zrod legendárních bojovnic Jinx a Vi z herní ságy League of Legends. • Netflix

Věčný svit neposkvrněné mysli (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) – Joelův život se změní, když potká excentrickou a temperamentní Clementine. Ta je však rovněž nevyrovnaná a výbušná a rozhodne se Joela zbavit a začít znovu. Na experimentální klinice se podrobí vymazání paměti, a jelikož pokus dopadne úspěšně, zdrcený Joel se rozhodne pro stejné řešení. Jenže zákrok se vymkne kontrole. (84 %) • HBO

Klícka (The Nest) – Obchodník Rory opouští pohodlný život v USA a přesouvá se s celou rodinu do pronajatého velkolepého sídla na anglickém venkově. Roryho životní sen uskutečnit výnosný obchod a dostat se do nejvyšších pater společenského žebříčku je na dosah a on je mu postupně ochoten obětovat vše. (63 %) • HBO