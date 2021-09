Netflix a HBO na víkend: Nová sezóna Papírového domu. Ale také upíři, Wonder Woman nebo Rychle a zběsile

Osm zlodějů obsadí továrnu na výrobu peněz a vezme několik desítek rukojmí. Zatímco policie vymýšlí, jak situaci vyřešit, šéf party přezdívaný Profesor dál realizuje svůj plán na vytištění a uloupení 2,5 miliardy eur. Jedna loupež ale nestačí, španělský zlatý poklad je tak lákavý! Dobrodružství proto pokračuje a napínavá podívaná plná neustálých zvratů a šokujících odhalení vstupuje již do páté, závěrečné řady.

Seriálové zpracování filmového hitu režiséra Taiky Waititiho v dokumentárním a hlavně humorném stylu zkoumá životy tří upírů žijících spolu stovky let na Staten Islandu. Na HBO je nově k vidění již 3. řada.

Bývalý zločinec Deckard Shaw a policista Luke Hobbs se dávají dohromady, aby společnými silami zastavili nebezpečného a geneticky upraveného super-zločince. Ve spin-offu Rychle a zběsile rozjeli Jason Statham a Dwayne Johnson vlastní sérii a je to vysokooktanová a testosteronová zábava.

Desetiletý Markuss si musí zvyknout na nový život na venkově u své přísné babičky. Poté, co sousedova dcera Emílie pronese několik opovržlivých poznámek o chlapcově otci, rozhodne se jí Markuss uštědřit tvrdou lekci. Lotyši natočili civilní drama, které vás nenechá chladným.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Wonder Woman – Princezna Amazonek se musí vydat do zákopů první světové války, aby zabránila zkáze lidstva z rukou boha Area. Jenže se nejdříve musí přizpůsobit civilizaci a také narazí na životní lásku. (75 %) • HBO

Zlomové okamžiky: 11. září a válka proti terorismu (Turning Point: 9/11 and the War on Terror) – Nekompromisní seriál dokumentuje teroristické útoky z 11. září od zrodu Al-Káidy v 80. letech až po ráznou americkou reakci v podobě dlouhotrvající války v Afghánistánu. (78 %) • Netflix

Noe (Noah) – Moderní a do velké míry revizionistické zpracování klasického příběhu o Noemově arše je stejnou měrou rozmáchlým fantasy o velké povodni i niterným thrillerem o ztrátě vlastní víry tváří v tvář zdánlivě nemožnému úkolu. (60 %) • Netflix

Zmizelá (Gone Girl) – Manželka v den pátého výročí svatby zmizí a vše naznačuje, že nikoli dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Jenže důkazy začnou ukazovat právě na něj. (81 %) • Netflix

Komorník (The Butler) – Příběh Cecila Gainese, který pracoval jako komorník v Bílém domě a mezi roky 1952 až 1986 obsluhoval sedm prezidentů. Během několika desetiletí v Bílém domě byl při tom, když se tvořily dějiny USA, od války ve Vietnamu a hnutí za občanská práva až po atentát na Martina Luthera Kinga a Johna F. Kennedyho. (71 %) • HBO