Netflix a HBO na víkend: Nové Rozčarování od tvůrce Simpsonů. Taky jedno špiónské drama, dokument o Tigerovi nebo škola kouzel

Pilot dronu se v blízké budoucnosti vydává do smrtící válečné zóny. Musí zde spojit síly s androidem, aby zastavil nukleární zkázu. Film Za čárou je první akční sci-fi šleha Netflixu v roce 2021. Se vším dobrým i špatným, co k tomu obvykle patří.

