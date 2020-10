Netflix a HBO na víkend: Noví Úžasňákovi, vojín Ryan, zombíci a jiné horory. A jedna pěkná kosmonautka

Pokračování série duchařských příběhů podle knih Henryho Jamese od tvůrců seriálu Dům na kopci (The Haunting of Hill House). Znovu se vrací i režisér Mike Flanagan, jehož účast slibuje mrazivou atmosféru, napínavé hororové scény a nápadité zpracování.

Dobrodružství Úžasňáků pokračují. Avšak zatímco Pan Úžasňák zůstává doma s malým Jack-Jackem, Elastička zachraňuje svět. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka a hrozbu nového padoucha. Úžasňákovi 2 představují povedený návrat k milovaným postavám po dlouhých čtrnácti letech.

Osm vojáků se po vylodění v Normandii vydává na cestu do vnitrozemí. V okupovaném území mají najít posledního ze žijících bratrů Ryanů a dopravit ho zdravého zpět domů. Zachraňte vojína Ryana zůstává drsnou válečnou klasikou, která strhne brutalitou úvodního vylodění a nepustí až do emocionálního finále.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Emily in Paris – Marketingová manažerka Emily Cooperová si zbalí kufry a vydá se do Paříže za vysněnou prací. Kromě ní se ale bude muset naučit pracovat i se svým životem v podobě přátel a vztahů. (74 %) • Netflix

Čtyřicetiletá verze (The Forty-Year-Old Version) – Čtyřicátnice Radha se snaží už roky prorazit, ale stále se jí to nedaří. Rozhodne se proto projít proměnou a stát se rapperkou. (71 %) • Netflix

Počítání mrtvých (Bringing Out the Dead) – Frank Pierce (Nicolas Cage) je na dně. Po pěti letech nočních služeb v sanitce záchranky se z něho stal alkoholik trpící těžkou depresí a halucinacemi. Do Frankova vyprahlého světa vnese záblesk naděje tajemná dívka Mary Burkeová (Patricia Arquette), jejíhož otce Frank vyrval z náručí smrti. (68 %) • HBO

Sláva (Glory) – Mladý kapitán Robert Gould Shaw přežije zranění v bitvě díky pomoci černošského hrobníka Johna Rawlinse. Po svém zotavení je povýšen a stane se velitelem první jednotky, složené výhradně z černošských vojáků. Válka Severu proti Jihu je v plném proudu a to znamená, že vojáci černé pleti, oblečení v unijní uniformě, budou nepřítelem bez milosti popraveni, stejně jako jejich bílí velitelé… (79 %) • Netflix

Constantine – John Constantine (Keanu Reeves) doslova prošel peklem a vrátil se z něj. Když se dá dohromady se skeptickou policistkou Angelou Dodsonovou (Rachel Weisz), aby společně vyřešili záhadnou sebevraždu jejího dvojčete, odhalí spiknutí, které přichází od samotného Satana. (70 %) • HBO