Netflix a HBO na víkend: Papírový dům končí, už definitivně. A potom nějaké velké opice

V norském Oslu se nevysvětlitelně začnou objevovat lidé z minulosti. O pár let později se detektiv Lars Haaland spojí s Alfhildr Enginnsdottirovou, první policistkou vikingského původu, aby společně vyřešili případ vraždy. Norský hit právě vstoupil na HBO s druhou řadou.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Kong: Ostrov lebek (Kong: Skull Island) – Tým dobrodruhů objeví na zapomenutém ostrově obrovskou opici. Problém je, že tu nežije sama. (70 %) • HBO • Netflix

Síla psa (The Power of the Dog) – Charismatický, ale despotický majitel ranče se chová krutě k bratrovi, který si domů přivedl novou manželku a jejího synka. Jenže pak se stane něco nečekaného. (70 %) • Netflix

14 vrcholů: Nic není nemožné (14 Peaks: Nothing Is Impossible) – Nebojácný nepálský horolezec Nimsdai Purja stojí před výzvou, kterou na první pohled nejde zvládnout. Za sedm měsíců chce zdolat všech čtrnáct světových osmitisícovek. (84 %) • Netflix

Jack Ryan: V utajení (Jack Ryan: Shadow Recruit) – Jack Ryan se musí proměnit z finančního úředníka v akčního hrdinu se vším všudy. Jeho přítomnost v ruské metropoli není vítaná a původně přátelský průvodce se ho brzy pokusí zlikvidovat. Dokáže nakonec překazit plán mocného oligarchy Viktora Čerevina? (62 %) • HBO • Netflix

John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Pokračování příběhu zabijáka Johna Wicka. Ten je na útěku a pronásledují ho zřejmě všichni lovci odměn z celého světa. (82 %) • Netflix