Netflix a HBO na víkend: Penny hraje Letušku. Špinavý prachy, hororové Hlasy a Johnny English znovu zasahuje

Letuška

Letuška Cassandra Bowden se probudí v hotelu s bolehlavem a mrtvolou vedle sebe. Ze strachu před policií pokračuje ve svém dni, jako by se nic nestalo. Po návratu domů do New Yorku ji ale vyslýchá FBI a zjišťuje, že by mohla být vrah. Letuška je pulpová novinka HBO pro fanoušky záhad a vychytralých krimi se skvělou Kaley Cuoco.

Hodnocení IMDB: 74 %