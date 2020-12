Netflix a HBO na víkend: Prosincový maraton bondovek. Také nervy drásající Telefon, špinavý Mosul, horrorových 30 stříbrných

Mank

Novinka Davida Finchera sleduje příběh o tom, jak vznikl nejlepší film všech dob – Občan Kane. Středobodem všeho je scenárista Herman Mankiewicz, alkoholik, který musí bojovat jak s legendárním Orsonem Wellesem a hollywoodskými producenty, tak svou závislostí. Fincher na filmu pracoval přes dvacet let a výsledek rozhodně stojí za to. A nemusíte být ani fanoušci filmů 40. let minulého století.

Hodnocení IMDB: 80 %