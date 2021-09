Netflix a HBO na víkend: Schumacher, nová Sexuální výchova. Taky akční Hra na oliheň a Den nezávislosti

Dlouho připravovaný dokument o jednom z nejlepších pilotů formule 1 Michaelu Schumacherovi. Netflix ho uvedl 15. září 2021, což se shoduje s datem Schumacherova vstupu do F1 před třiceti lety. Film mapuje kariéru sedminásobného mistra světa, celý Schumacherův vzestup na výsluní, ale i jeho zranění a rekonvalescenci.

Seriál s Oscarem Isaacem a Jessicou Chastain zkoumá ikonické pojetí lásky, nenávisti, touhy, monogamie, manželství a rozvodu z pohledu současného amerického páru. Jedná se o klasiku Ingmara Bergmana přetavenou do moderní seriálové podoby.

Jednoho podzimního večera roku 2002 oblehlo čtyřicet čečenských teroristů moskevské divadlo Dubrovka. Během krize s rukojmími zemřely stovky lidí. O sedmnáct let později se jedna z přeživších vrací do Moskvy, aby v divadle uspořádala vzpomínkovou akci. Festivalový objev Ivan I. Tverdovskij natočil intimní drama o terorismu, které rozhodně není pro každého, ale stojí za pozornost.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Tvůj souboj s divočinou: Neprochladni! (You vs. Wild: Out Cold) – Bear Grylls po nehodě letadla ztratí paměť a musí se rozhodnout, jak zachránit pilota a přežít. Interaktivní dobrodružství, ve kterém jde o hodně. (59 %) • Netflix

Pád (The Fall) – Policie v Severním Irsku není schopná po 28 dnech uzavřít případ vraždy. Po stopách nebezpečného vraha se tudíž vydává odhodlaná a pečlivá detektivka Stella. (82 %) • Netflix

Hodní hoši (Good Boys) – Parta klukovských kamarádů podnikne dobrodružnou výpravu v údolí San Fernando, aby zachránili svoji oblíbenou hračku. (69 %) • Netflix

Spojenec (Inside Man) – Banku na Manhattanu obsadí zloději a vezmou rukojmí. Vyjednáváním je pověřen zkušený detektiv, který brzy odhalí, že lupiči zřejmě nechtějí jen tak krást, ale napravit dávný zločin. (76 %) • HBO

Den nezávislosti (Independence Day) – Ve vesmíru nejsme sami a co je horší, mimozemšťané nepřicházejí v míru. Dokažou Američané zabránit vyhlazení celého lidstva? (69 %) • HBO