Netflix a HBO na víkend: Sci-fi, horror, další sci-fi … a Rambo s hitlerovským králíčkem Jojo

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Mladý Wallander (Young Wallander) – Nenávist vede ke žhářství a občanským nepokojům. Policista Kurt Wallander se kvůli tomu rychle stává detektivem a spolu s pátráním zahajuje svou slavnou kariéru. (69 %) • Netflix

Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York) – Dva mladí lidé přijíždějí na víkend do New Yorku. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství. (69 %) • HBO

Šéfkuchařův stůl: Grilování (Chef's Table: BBQ) – Šťavnatý svět plný voňavého kouře a věhlasní kuchaři i experti na grilování z USA, Austrálie a Mexika v seriálu nominovaném na cenu Emmy. (78 %) • Netflix

Nesmrtelný (The Immortal) – Snímek Nesmrtelný vychází z italského kriminálního seriálu Gomora. Poté, co je Ciro střelen svým jediným skutečným přítelem Gennym do hrudi, noří se do temných vod Neapolského zálivu. Čím hlouběji klesá, tím více vzpomínek vyplouvá na povrch… (62 %) • HBO

Moneyball – Baseballový manažer sestaví s pomocí sportovního statistika tým ze samých jinde nechtěných hráčů a změní tak jednou provždy způsob, jakým se hraje baseball. (76 %) • Netflix