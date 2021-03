Netflix a HBO na víkend: Sedm statečných, Spider-Man a Dealer. Ale také skvěle hodnocený dokument V síti

Spider-Man: Daleko od domova

Pokračování příběhu přesune Petera Parkera alias Spider-Mana také do evropských zemí, a to včetně Prahy. Zde se objeví záhadní elementálové a nový hrdina Mysterio, s nímž se Peter nejdříve spřátelí, aby brzy zjistil, že Mysterio má i temnou minulost. Svěží podívaná přináší zpět klasickou popcornovou zábavu poté, co se v Avengers: Endgame osudově završily příběhy nejstarších hrdinů Marvelu.

Hodnocení IMDB: 80 %