Netflix a HBO na víkend: Snadný prachy mají novou sérii. Komiksový Kingsman, skvělý švédský dokument a k tomu Harrison Ford

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Tohle je přepadení: Krádež umění, jakou svět neviděl (This is a Robbery: The World's Biggest Art Heist) – Píše se rok 1990. Dva muži přestrojení za policisty pronikají do bostonského muzea, kde ukradnou umělecké předměty nevyčíslitelné hodnoty. (68 %) • Netflix

22 Jump Street – Poté, co si prošli nástrahami střední školy, čeká na policejní důstojníky Schmidta a Jenka nová výzva. Jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. (71 %) • HBO

Stručné dějiny vyhlazování (Exterminate All the Brutes) – Čtyřdílný dokumentární seriál zve na vizuálně podmanivou výpravu časem do nejtemnějších období lidstva. Seriál předkládá kritickou analýzu utváření a skrývání historie a zkoumá vykořisťovatelské a genocidní aspekty kolonialismu. (66 %) • HBO

47 róninů (47 Ronin) – Skupina samurajů vyráží pomstít smrt a zneuctění svého mistra rukama bezcitného šogúna. Jejich cesta za obnovením cti domoviny však nebude lehká. (63 %) • Netflix

V srdci světa (In the Heart of the World) – Filmová mozaika o obyvatelích chudých slumů brazilského města Contagem, kteří touží po lepším životě. Děj se točí kolem Selmy, ženy, která sní o samém srdci světa, o místě, kde bude šťastnější. (71 %) • HBO