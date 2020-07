Netflix a HBO na víkend: Star Wars! A taky mafie v New Yorku, dinosauři z Jurského světa, Le Mans '66 nebo stoletý stařík

Město strachu: New York versus mafie

Město New York se v 70. letech stalo místem, kterému vládla mafie. Respektive hned pět mafiánských rodin. A to do chvíle, než se federální agenti rozhodli, že jejich vládu nad městem definitivně ukončí. Pusťte si unikátní pohled do temného období jednoho z nejznámějších měst na světě. Fanoušci gangsterek budou v sedmém nebi.

Hodnocení IMDB: 79 %