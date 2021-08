Netflix a HBO na víkend: Stargirl, Pomsta, Zbloudilá střela. A také pubertální drogový baron Shiny_Flakes

Pár na dovolené v Řecku se dostane do centra politické konspirace, při které mu jde o holý život. Snímek je chválenou thrillerovou novinkou, ve které září John David Washington z Nolanova Tenetu.

Tichý samotář vede poustevnický život poté, co byl jeho syn zavražděn. Odloučen od své ženy a s diagnózou nevyléčitelné nemoci žije zdánlivě v minulosti, která je nenávratně pryč – až do dne, kdy se dozví, že vrah jeho syna má být propuštěn z vězení. Mexičané servírují sžíravé a rovněž pomalu budované drama o ztrátě a mstě.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Vypečená partička (Bake Squad) – Odborníci na pečení dokáži vymyslet dezerty, jaké svět neviděl. Teď si to rozdají v soutěži, kde musí vyhovět přáním extrémně náročných klientů. (76 %) • Netflix

Prvotní strach (Primal Fear) – Prominentní chicagský právník Martin Vail si o své práci nedělá žádné iluze a bez výčitek v soudní síni manipuluje fakty i lidmi. Vše se však změní v momentě, kdy se rozhodne zastupovat ministranta obviněného z vraždy biskupa ve zdánlivě jednoduchém případu. (77 %) • HBO • Netflix

Láska je láska: Generace Q (The L Word: Generation Q) – Pokračování populárního a do jisté míry převratného seriálu z let 2004–2009 sleduje skupinu kamarádek. Většinu z nich tvoří lesbické ženy, které v Los Angeles prožívají lásku, zlomená srdce, sex, zklamání a úspěchy. (66 %) • HBO

Život podle Dana (Dan in Real Life) – Dan píše sloupky do novin, ve kterých radí druhým, jak si nejlépe uspořádat rodinný život. Vlastní tři dcery mu dospívají před očima a on se jim snaží být dobrým otcem i matkou zároveň. Jeho osobní život zůstal od smrti jeho ženy unášen v proudu malých i větších starostí. Jednoho dne se však něco změní. (68 %) • HBO

Americký gangster (American Gangster) – Životní příběh skutečného gangstera Franka Lucase, který ovládl obchod s heroinem v Harlemu, když objevil novou cestu, jak dostat drogy do USA. (78 %) • HBO • Netflix