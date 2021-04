Netflix a HBO na víkend: Tarantinův Hollywood, Wonder Woman, Viktoriánky. Taky přátelé, láska a pár příšer

Wonder Woman v 80. letech minulého století brání lidstvo a stále se vyrovnává se ztrátou Steva Trevora. Ten se však záhadně vrací zpět a spolu s ním se objevuje i nový padouch, který má s Wonder Woman a světem své plány. Pokračování hitu od DC Comics nemá kouzlo prvního filmu, své fanoušky si ale nepochybně najde.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Sisyfos: Mýtus (Sisyphus) – Nevysvětlitelná událost odhalí geniálnímu inženýrovi nebezpečná tajemství skrytého světa. Seznámí se s ženou, která za ním přišla z budoucnosti. (71 %) • Netflix

Proč jsi mě zabil? (Why Did You Kill Me?) – Zdrcená rodina se snaží přes sociální sítě najít lidi, kteří zabili čtyřiadvacetiletou Crystal Theobald. Hranice mezi spravedlností a pomstou se začínají stírat. (61 %) • Netflix

The Circle – Status a strategie se potkávají v nové soutěžní show, ve které online hráči flirtují, spřátelují se a snaží se získat cenu v hodnotě sto tisíc dolarů. (74 %) • Netflix

Synchronic – Dva záchranáři narazí na několik obětí nové drogy se silnými účinky, které zemřely hodně zvláštní smrtí. Co se tu děje? (62 %) • Netflix

Nebeské dny (Days of Heaven) – Mladý ocelářský dělník Billy utíká s dospívající sestrou Lindou a svou dívkou Abby poté, co ve rvačce zabije předáka. Trojice se přidá ke skupině sezonních dělníků na texaském ranči, jehož majitel postupně podléhá kouzlu Billyho dívky. (80 %) • HBO