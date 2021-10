Netflix a HBO na víkend: Tenet, drak Šmak, Večeře po americku. A také dánský kriminální Kaštánek

V adaptaci oceňovaného románu je mladá žena nalezena mrtvá na kodaňském hřišti. Brutální vražda je ozvláštněná nálezem postavičky vyrobené z kaštanů. Filmařům se podle všeho povedlo přetavit výtečnou předlohu do výživného napínáku, který stojí za to vidět.

Agent CIA se zaplete do pátrání po tajemné organizaci, která si zahrává s tokem času a hodlá zničit celý svět. Pokud máte rádi hrátky s časem a baví vás svérázné thrillerové vize Christophera Nolana, tohle je film přesně pro vás.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Hobit: Šmakova dračí poušť (The Hobbit: The Desolation of Smaug) – Výprava Thorina Pavézy a jeho trpaslíků za znovuzískáním Ereboru pokračuje ve druhém díle trilogie Hobit tam, kde jednička skončila. Díky pomoci hobita Bilba a čaroděje Gandalfa Šedého se trpaslíci dostanou přes skřetí překážky, nyní je ale čeká setkání s nepředvídatelnými lesními elfy i se samotným Šmakem, dračím králem pod horou. (79 %) • HBO • Netflix

Hollywoodská klišé pod palbou (Attack of the Hollywood Clichés!) – Chlápci, co všechny přeperou, všude najdou lásku a v klidu odkráčí od každého výbuchu. Hvězdy a lidi z oboru si na těchhle oblíbených stereotypech pěkně smlsnou. (61 %) • Netflix

Britney Vs Spears – Novinářka Jenny Eliscu a dokumentaristka Erin Lee Carr díky exkluzivním rozhovorům a odkrývaným důkazům otevírají nový pohled na zápas Britney Spears o vlastní svobodu. (67 %) • Netflix

Rovné podmínky (Level Playing Field) – Dokumentární seriál zkoumá, jak mnohamiliardový sportovní průmysl v minulosti nedostatečně platil své nejcennější aktivum, politizoval iniciativy zaměřené na mládež a potlačoval hlasy hráčů, zejména černošských sportovců. • HBO

Argo – Agent CIA vede nevšední záchranu šesti amerických diplomatů z íránské metropole Teheránu během krize amerických rukojmích v 70. letech. (78 %) • HBO • Netflix