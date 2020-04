Netflix a HBO na víkend: Tenkrát v Hollywoodu, španělská bankovní loupež a nešťastný fotbalový klub

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood)

HBO | Televizní herec a jeho kaskadér se rozhodnou pustit se do podnikání na vlastní triko a zrovna v době, kdy v Hollywoodu řádí parta vrahů okolo Charlese Mansona. Je to Quentin Tarantino tak, jak ho máme nejraději: spousta povídání, charismatických herců, dobové atmosféry a na závěr se někomu vystřelí mozek.

Hodnocení IMDB: 80 %

Krimi film • CZ titulky

Papírový dům (Money Heist)

Netflix | Čtvrtá část španělského seriálu začíná v situaci, kdy parta zlodějů uvězněná v národní bance taví zlato a věci se začaly hodně komplikovat. V závěru předchozí sezóny se zdálo, že policie má navrch, nikdo ale asi nemá pochybnosti, že šéf bandy přezdívaný Profesor počítá se všemi alternativami. Napínavá podívaná je plná neustálých zvratů a šokujících odhalení. Po právu jde o jeden z nejpopulárnějších seriálů Netflixu.

Hodnocení IMDB: 88 %

Krimi seriál • 23 epizod (nové od 3. 4. 2020 ) • CZ titulky • Netflix

Dycky Sunderland (Sunderland 'Til I Die)

Netflix | Kdysi úspěšný tým anglické Premiere League čelí nejtěžší zkoušce své historie. Po sestupu v předchozím ročníku se pokouší vrátit do nejvyšší soutěže. Jenže těžká finanční situace a nepříliš dobře poskládaný kádr vrhají tým do ještě větších potíží, než si fanoušci dokázali představit. Poutavý pohled do zákulisí klubu, který během pouhých dvou let zažil víc změn než většina klubů za celou historii.

Hodnocení IMDB: 82 %

Dokumentární seriál • 16 epizod • CZ titulky

Zámek v oblacích (Howls Moving Castle)

Netflix | Animovaný film kultovního japonského režiséra Hajaa Mijazakiho, tentokrát podle románu anglické spisovatelky Diany Wynne Jonesové. Pohádkový příběh dívky Sofie a mladého čaroděje Howla vypráví především o lidské svobodě a síle lásky. Film získal řadu mezinárodních ocenění, včetně nominace na Oscara za nejlepší celovečerní animovaný film (podobně jako jiný Mijazakiho film Cesta do fantazie).

Hodnocení IMDB: 82 %

Animovaný film • CZ titulky

Colectiv (Collective)

HBO | Dokument sleduje události po požáru v bukurešťském klubu Colectiv v roce 2015. Investigativní novináři odkryjí obrovský podvod v rumunském systému zdravotní péče, přičemž odhalí cenu korupce a nakonec i cenu pravdy. Myslíte si, že naše zdravotnictví nebo propojení byznysu s politikou je tak hrozné? Připravte se na šok, když poznáte, jak to funguje jen kousek od našich hranic.

Hodnocení IMDB: 86 %

Dokument • CZ titulky

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Co děláme v temnotách (What We Do in the Shadows) | HBO – Seriálové zpracování filmového hitu režiséra Taiky Waititiho, které v dokumentárním a hlavně humorném stylu zkoumá životy tří upírů ze Staten Islandu žijících spolu stovky let. (84 %)

Zákon Gangu: Mayové (Mayans M.C.) | HBO – Pokračování ságy Zákon gangu. Seriál sleduje někdejšího premianta EZ Reyese, který je čerstvě propuštěn z vězení. Stává se členem klubu Mayů na kalifornsko-mexické hranici, kde je nucen přijmout novou identitu zločince. (75 %)

Zpátky do školy (Community) | Netflix – Sledujte životy skupiny atypických studentů na pravděpodobně nejhorší komunitní univerzitě všech dob. (85 %)

Kořist (Crawl) | HBO – Mladá žena je uvězněna v zaplaveném domě poté, co se snaží zachránit otce během hurikánu páté kategorie. To by nebylo tak špatné, kdyby se poblíž nemotal obří aligátor. (60 %)

Toy Story 4: Příběh hraček (Toy Story 4) | HBO – Woody a Buzz Rakeťák se vydávají na velké dobrodružství, aby společně našli lásku pro Woodyho, dívku jménem Bo Peep. (80 %)