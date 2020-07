Netflix a HBO na víkend: Terminátor, Zombieland, sestřelený Černý jestřáb anebo Válečná jeptiška

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Strážci – Watchmen (Watchmen) – Píše se rok 1985 a venku zuří studená válka. Maskovaní superhrdinové už dávno nejsou považování za ochránce lidstva a nyní je dokonce jeden z nich zavražděn. • HBO, Netflix (76 %)

Zmizím ve tmě (I'll Be Gone in the Dark) – Baví vás kriminalistika? V novém dokumentárním seriálu se detailněji podíváte na nedořešené případy tzv. zabijáka Golden State, který terorizoval Kalifornii v 70. a 80. letech. • HBO (67 %)

Bojovník (Southpaw) – Mladý boxer se po tragické nehodě, kterou zavinila jeho nerozvážnost, pokouší vrátit zpět do ringu, i když na něj v těchto chvílích spoléhá jeho malá dcera. • Netflix (76 %)

Bláznivá střela (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) – Policista Franke Drebin se snaží zabránit spiknutí, jehož cílem je vražda britské královny Alžběty II. První díl slavné komediální série stojí na perfektním výkonu proslulého Leslieho Nielsena. • HBO (76 %)

Nenávist: Počátky (Ju-On: Origins) – Odborník na paranormální jevy neúnavně zkoumá prokletý dům, kde se v minulosti stalo něco hrůzostrašného ženě a jejímu dítěti. • Netflix