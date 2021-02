Netflix a HBO na víkend: Tom Hanks v novém westernu a jako trosečník. Argentinštní lúzři, Vlastníci a jedna špionážní klasika

Skupina přátel a sousedů v čele s bývalým fotbalistou Fermínem se rozhodne dát dohromady všechny své úspory na zemědělský projekt v jejich městečku. Den poté, co peníze uloží do bankovní úschovy, se bankovní systém v Argentině zhroutí a oni tak o všechno přijdou.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Vraždy ve Valhalle (The Valhalla Murders) – Detektiv s bolestivou minulostí se vrací z Osla zpět na rodný Island, aby pomohl místní policii lapit sériového vraha. (71 %) • Netflix

Trosečník (Cast Away) – Variace na Robinsona Crusoe, ve které vrcholový manažer FedExu spadne s letadlem a uvízne na opuštěném ostrově. Zachrání se dřív, než přijde o rozum? (77 %) • HBO • Netflix

Všem klukům: Navždy s láskou (To All the Boys: Always and Forever) – Začalo to jako starý milostný dopis a výsledkem byla nová milostná romance. Co ale čeká Petera a Laru Jean v závěrečné části jejich příběhu? • Netflix

Falešná sláva (Fake Famous) – Cesta za hledáním významu slávy a influencingu v digitální době. Sledujte tři lidi z Los Angeles, kteří se snaží dosáhnout úspěchu nakupováním falešných uživatelů a botů, aby rozšířili svůj zásah na sociálních sítích. (66 %) • HBO

Na místě činu: Zmizení v hotelu Cecil (Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel) – Pověst nechvalně známého hotelu Cecil se po zmizení Elisy Lam ještě zhoršila. (62 %) • Netflix