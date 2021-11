Netflix a HBO na víkend: Třetí řada Undercover, 8bitové Vánoce. A třeba také Jason Bourne

Mocný drogový kmotr, působící na holandsko-belgické hranici, se dostane do problémů, když do jeho gangu proniknou dva agenti v utajení. Výtečný krimi seriál startuje na Netflixu již svou třetí řadu.

Odhodlaný Nikolas se při hledání svého táty dostane do kouzelné země, kde potká elfy i svůj osud. Připravte se na nové rodinné dobrodružství, které vás svátečně naladí.

Komik zažije na turné příšernou noc a pak musí s bratrem řešit její následky, které ho můžou připravit o všechno, co vybudoval. Netflix uvádí nečekaně svěží krimi drama v hlavní roli s Kevinem Hartem.

Svět je uprostřed celosvětové epidemie závažné nemoci. Podobá se Alzheimerově chorobě a lidé při ní ztrácejí paměť. Novomanželé Jude Williams a Emma Ryersonová se také musejí potýkat s touto bezútěšnou realitou, kdy se stírají hranice mezi minulostí a přítomností a je stále těžší poznat, co je skutečné. Olivia Cooke a Jack O'Connell září v civilním sci-fi dramatu, které se zarývá pod kůži.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Jason Bourne – Mysleli si, že je mrtvý. Mysleli špatně. Jason Bourne se vrací, aby se dozvěděl nové skutečnosti o své špiónské minulosti. (68 %) • Netflix

Modřiny (Bruised) - Příběh bývalé zápasnice MMA, která místo se soupeři zápasí se životem, když se snaží získat do péče svého syna a znovu nastartovat svou sportovní kariéru (56 %) • Netflix

Croodsovi (The Croods) – Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny, která se musí vydat na ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Její pohled na svět se díky tomu navždy změní. (73 %) • Netflix

Jak na... s Johnem Wilsonem (How To with John Wilson) – Dokumentární seriál točený z pohledu první osoby uvádí neurotický Newyorčan, který se snaží udílet cenné rady pro každý den, zatímco se potýká s řadou vlastních problémů. (86 %) • HBO

Příchozí (Arrival) – Mimozemšťané přistáli na Zemi, úkolem mladé lingvistky bude zjistit, zda přiletěli v míru, či jsou hrozba. (80 %) • HBO