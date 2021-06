Netflix a HBO na víkend: Vybuchla islandská sopka Katla. Dave, Temné léto nebo také Město tučňáků

Neurotický muž z předměstí přesvědčil sám sebe, že je jeho osudem stát se nejlepším rapperem všech dob. Teď musí jen přesvědčit své pochybovačné přátele. A po nich? Co takhle celý svět! Od Davea čekejte zábavnou komediální satiru, která se nebojí dělat si legraci ze všeho. Včetně sebe sama.

Otec se musí postarat o svou novorozenou dceru poté, co její matka zemře při porodu. Jedná se o další z pandemických nákupů Netflixu, ve kterém komik Kevin Hart tentokrát hraje na dramatickou strunu.

Na hraně zítřka

Mimozemšťané zaútočili na Zemi. Lidstvo se úspěšné brání, ale netuší, že proti němu stojí nepřítel ovládající čas. Major Cage to odhalí poté, co sám získá takovou moc a prožívá stejný den znovu a znovu. Na hraně zítřka nabízí jednu z nejlepších akčních sci-fi podívaných posledních let.

Hodnocení IMDB: 79 %