Netflix a HBO na víkend: X-Men, Jumanji, sympatické brazilské sci-fi a pár zajímavých akčních filmů

Legion V unikátním příběhu ze světa X-Men je David Haller zavřený v psychiatrické léčebně. Lékaři si s ním nevědí rady. Trpí schizofreniií, zároveň ale prokazuje silné telekinetické schopnosti. Ostatně, má slavného otce... Legion je psychedelická a v mnoha směrech bizarní televizní jízda, která svět X-Menů otevírá milovníkům seriálů, jako je Twin Peaks. Dan Stevens je v hlavní roli ďábel. Hodnocení IMDB: 84 % Komiksový seriál (2017)

27 epizod (nové od 15. 8. 2020 )

CZ titulky • CZ dabing

HBO

Projekt Power Bývalý voják, puberťačka a policajt musí spojit síly v ulicích New Orleans, aby zastavili vládce podsvětí. Ten vyvíjí speciální pilulku, která je schopná dodat různorodé superschopnosti. To však není jediná motivace, svou roli hraje i stará dobrá pomsta. Projekt Power je další akční žánrovka Netflixu, která by se do kin nedostala, ale online bude slavit úspěch a potěší fanoušky. Hodnocení IMDB: 75 % Originální název: Project Power

Akční film (2020)

CZ titulky • CZ dabing

Netflix

Jumanji: Další level Pokračování příběhů čtveřice středoškoláků, kteří se ocitnou uprostřed dobrodružné hry Jumanji a musí ji dohrát do konce, jinak přijdou o život. Je to dokonalá rodinná zábava, která nabízí stále to samé, co posledně, ale i přesně to, co si od ní publikum žádá. Dwayne Johnson prostě zná své publikum. Hodnocení IMDB: 70 % Originální název: Jumanji: The Next Level

Dobrodružný film (2019)

CZ titulky

HBO

Mrakodrap Bývalý agent FBI se stará o bezpečnost budov. Nyní se musí zbavit podezření, že nehoda moderního mrakodrapu je jeho vina a zároveň z něj zachránit svoji rodinu. Dwayne Johnson si hraje na Johna McClanea a vlastně mu to docela jde. Je to fajnová jednohubka. Hodnocení IMDB: 61 % Originální název: Skyscraper

Akční film (2018)

CZ titulky

Netflix

3% Země je přelidněná, lidé však mají možnost žít na tropickém ostrově, v malém ráji. Má to ale jeden háček, musí patřit mezi tři procenta vyvolených boháčů. Sympatické brazilské post-apo, které dokazuje, že s dobrým nápadem nepotřebujete ani moc peněz na hodně muziky. Hodnocení IMDB: 76 % Sci-fi seriál (2016)

27 epizod (nové od 14. 8. 2020 )

CZ titulky

Netflix