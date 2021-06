Netflix a HBO na víkend: Zombíci, Rick a Morty, japonský Nahý režisér. Ale také třeba skvělý Everest

Tvůrci Deadpoola jsou zpátky a spolu s nimi i hlavní protagonisté kultovního prvního Zombielandu, kteří se nadále snaží udržet svou improvizovanou rodinu pohromadě. Jenže jim do všeho hází vidle noví nepřátelé. Ať už v podobě lidí, zombíků, nebo vlastních mindráků. Zombieland už sice není tak originální jako napoprvé, pořád ale míchá akci, horor a komedii s naprostou sebejistotou.

Excelentní Bill a Ted vyrostli, stali se rodiči a nyní jsou ve středním věku. Stále ale nenaplnili svůj osud a nenapsali píseň, která by spojila svět a zachránila ho. Konec života, jak ho známe, se ale blíží a Bill a Ted společně se svými dcerami chtějí konečně naplnit své poslání. Whoa! Pořádné pecky jsou návratem kultu se vší parádou. Nádherná nostalgická jízda, která chytí za srdce.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Sex/Život (Sex/Life) – Máma dvou dětí žijící na předměstí začne vzpomínat a snít. To vede ke střetu seriózní přítomnosti s nespoutanou minulostí jejího mládí. • Netflix

Případ Wannikhof-Carabantes (Murder by the Coast) – V roce 1999 byla zavražděna mladá dívka Rocío Wanninkhof a podezření padlo na Dolores Vázquez, bývalou přítelkyni její matky. Je vinna? Pravdu odhalí až další oběť. • Netflix

Malena – Dvanáctiletý Renato se osudově zamiluje do zralé ženy, která musí trpět v zapadlé italské vesnici, poté co její muž odjel bojovat do války. (75 %) • Netflix

Everest – Píše se polovina 90. let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer nic nepodceňují a do své expedice berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení. Stačí však drobná odchylka od plánu, změna počasí a začíná boj o přežití. (73 %) • HBO • Netflix

Hud – Rančer Homer Bannon má starosti. Zatímco vnuk Lonnie mu dělá jen radost, vztah s lehkovážným synem Hudem je dosti komplikovaný. Hud nejenže vede zhýralý život, ale navíc plánuje převzít ranč. K tomu všemu se ještě mezi dobytkem objeví podezření z epidemie slintavky a kulhavky. (79 %) • HBO