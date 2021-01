Netflix boduje rychlým přehledem filmů na rok 2021

S novým rokem se Netflix pustli do boje o diváka a uveřejnil trailer, kde známý herci a tvůrci lákají na své filmy, které právě na Netflixu tento rok vyjdou. Ještě před pár lety Neflix byl naprostou jedničkou mezi on-line videoslužbami, nicméně postupně i ostatní zjistili, že právě v placeném streamingu je budoucnost.

Postupně tak přibyly služby Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, nyní má do Evropy přijít také HBO Max, a všichni s vlastní tvorbou. Když k tomu přičteme fakt, za HBO Max a Disney Plus mají obrovskou zásobu filmů z produkce vlastních filmových studií, nezbývá Netflixu nic jiného, než dál chrlit vlastní originální obsah.

Kromě mnoha původních seriálů chystá Netflix celkem 70 svých vlastních filmů. Recept má poměrně jednoduchý. Využívá toho, že zná svého diváka a tak přesně ví, jaký herec, tvůrce, ale i jaký žánr přesně jeho platící divák sleduje. Ví tedy, že se mu vyplatí obsadit špičkové herce a přitom si může dovolit vsadit na méně známé tvůrce, kteří jsou levnější a jsou rádi za příležitost. Netflix zkrátka přesně ví, jak utratit peníze, aby se mu vrátily.

V traileru se podívejte na známé tváře, které slibují zábavu na Netflixu v roce 2021.