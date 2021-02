Netflix chystá pro Android integrovaný časovač usnutí

Populární streamovací služba Netflix hledá pořád nějaké cesty, jak vylepšit svoji aplikaci, případně jak rozšířit počet uživatelů, který o ni bude mít zájem. V jedné testovací verzi se objevilo tlačítko Shufle (náhodné přehrávání). Pokud divák tedy nebude vědět, na co dalšího koukat, tak Neflix by měl „problém“ vyřešit za něj a něco mu pustit – tedy ne cokoliv, ale něco, co je blízké obsahu, který daný uživatel běžně sleduje.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG