Netflix, HBO a další na víkend: Opuštěný Neil Patrick Harris, Co děláme v temnotách, Prolhané krásky

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Bez východiska (No Exit) – V napínavém thrilleru Bez východiska uvízne mladá žena Darby Thorneová na cestě za nemocnou matkou ve vánici a je nucena zastavit na dálničním odpočívadle se skupinou neznámých lidí. Když v zaparkované dodávce narazí na unesenou dívku, musí bojovat o holý život, aby zjistila, kdo je únosce. (61 %) • Disney+

Paper Girls – Čtyři kamarádky po Halloweenu roku 1988 nevědomky cestují časem. Ve snaze dostat se zpět se setkávají se členy dvou v čase cestujících frakcí, které bojují o kontrolu nad tokem času. (71 %) • Amazon

Fanático – Po smrti svého milovaného rapera se jeho největší fanoušek pokusí ukrást jeho identitu. Záhy ale zjišťuje, že být slavný je spíš prokletí než dar z nebes. • Netflix

Primal – Lidé jsou na počátku své éry, dinosauři na konci té své. Přesto mezi pravěkým lovcem a prehistorickým monstrem vznikne silné pouto, které režisér Genndy Tartakovsky překlápí v úchvatnou podívanou. (87 %) • HBO

Nejnenáviděnější chlap na internetu (The Most Hated Man on the Internet) – Odhodlaná matka chce odstranit z pornostránek fotky svojí dcery a pustí se do drsného online tažení proti bezohlednému zakladateli webu, který intimní fotky zneužívá. (71 %) • Netflix