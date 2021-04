Netflix jako televize. Sednete do gauče, zmáčknete tlačítko a on něco pustí

Největší streamovací služba zavedla novou funkci pro nerozhodné diváky. Jmenuje se Play Something (Něco pusť) a stejně jednoduše i funguje. Vybere vám náhodně nějaký film nebo seriál, které by se vám mohly líbit.

Výběr se zakládá na tom, co jste už v minulosti viděli. Netflix vám tam doporučují něco podobného, do výběru se ale mohou dostat i nedokoukané seriály či filmy, tituly přidané do seznamu na pozdější zhlédnutí, tu a tam aplikace doporučí i opakované zhlédnutí již viděných věcí.

Funkce je zatím dostupná jen v televizních aplikacích, nikoliv na webu nebo mobilech. Netflix podporuje Android TV, Apple TV, platformy Samsungu, LG, Panasoniku a dalších značek.

K Play Something se dostanete třemi způsoby. Tlačítko je na obrazovce s výběrem profilu, v levém navigačním menu a pak se také zobrazí v desátém řádku hlavní obrazovky. Když totiž kliknete 10× dolů, evidentně něco hledáte nebo nevíte, co si pustit.

Netflix na vás vychrlí rovnou film nebo seriál, nesnaží se nejprve navnadit trailerem. A pokud vám nabídne něco, co vidět nechcete, šipkou doprava přepnete na „další program“.