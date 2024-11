Netflix končí s interaktivními pořady, většinu jich vymaže. Teď se vzhlédl v AI pro hry  

Když je Netflix oznámil, byl to unikátní koncept. Seriály a filmy, jejichž děj může divák z pohodlí domova ovlivňovat. Tzv. interaktivní pořady zněly dobře… ale jen na papíře. Reálně se na streamovací platformě nikdy příliš neuchytily. Netflix se proto rozhodl od prosince téměř všechny vymazat a další již nevyrábět. A není to jediná změna ve firmě.

S interaktivními pořady přišel Netflix v roce 2017. Byla to tak velká věc, že o ní informovala i klasická zpravodajská média. Principem těchto pořadů - ať už seriálů, filmů nebo reality show - bylo dát divákovi možnost ovlivnit, co se stane dál. Klasická hra to ovšem nebyla. Netflix prostě nahrál jednu scénu v několika variantách a spustila se ta, která navazovala na vaše kliknutí ovladačem.

Myšlenka zněla dobře a některé tituly, jako speciální díl Black Mirror, dokázaly chvíli upoutat pozornost. Postupně ale ukázalo, že interaktivní pořady nikoho moc netáhnou. Možná za to mohl ten hybrid, že člověk ani nemohl pasivně sledovat film, ani ho příliš ovlivnit. Možná že do interaktivních pořadů prostě nelze naroubovat poutavý a kvalitní děj.

Výsledkem je, že Netflix za celé roky vytvořil jen 24 interaktivních pořadů a z toho jich 20 od 1. prosince ze svého katalogu vymaže. Zřejmě kvůli vysokým licenčním poplatkům, tyto pořady často vycházely se známých značek a nemá cenu platit za udržení obsahu, na který nikdo nekouká. Zůstanou jen Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild s Bear Gryllsem a You vs. Wild.

„Technologie splnila svůj účel, ale nyní ji omezujeme, protože zaměřujeme své technologické úsilí na jiné oblasti,“ řekla pro server The Verge o interaktivních pořadech mluvčí platformy Chrissy Kelleherová.

Generativní AI už i v Netflixu

Těmito jinými oblastmi, na které se zaměřuje, jsou hry. Netflix už na kontě několik mobilních hříček má, ale snil (možná pořád sní?) o vlastním velkém AAA titulu. Mělo ho přinést studio Blue, jenže Netflix jej nedávno zavřel a jeho vývojáře propustil.

To zdánlivě šlo proti herním ambicím Netflixu. Nyní se ale ukázalo, jaký plán firma má. Lidské herní vývojáře minimálně částečně nahradí generativní umělou inteligencí. V Netflixu vznikla nové pozice „viceprezidenta genAI pro hry”, získal ji Mike Vertu, současný šéf herní sekce.

S novinkou se pochlubil na svém LinkedInu, kde popsal, že celý transformační proces gamingové divize byl dopředu promyšlený a že Netflix chce zrychlit vývoj her, což má umožnit právě AI. Zároveň menší týmy podle jeho slov dostanou lepší tvůrčí nástroje.