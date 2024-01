Netflix má už 260 milionů předplatitelů a postupně ruší nejlevnější tarif Basic

Netflix oznámil finanční výsledky za poslední čtvrtletí roku 2024. V něm se mu dařilo, tržby vzrostly o 12 % na 8,8 miliardy dolarů, provozní zisk o 172 % na 1,5 miliardy dolarů. Čistý zisk činil 938 milionů.

O necelých 13 % se zvětšila také uživatelská základna. Netflix již má 260 milionů předplatitelů a jen mezi říjnem a prosincem přidal 13 milionů dalších.

Loňský rok byl pro Netflix důležitý v souvislosti se zaváděním nových pravidel bránících sdílení mezi domácnostmi. Rostl tak díky tomu, že si někteří lidé museli zařídit vlastní tarify, případně hradit příplatky pro domácnost navíc. Ty u nás činí 79 Kč.

Velký plán má i na letošek. Netflix se chce postupně zbavit základního tarifu Basic a plně jej nahradit novým Standard with Ads. Ten bývá o něco levnější, má vyšší obrazovou kvalitu (1080p místo 720p) a možnost sledování dvou streamů současně. Ale obsahuje i reklamy, a naopak nemá přístup do celého katalogu filmů a seriálů.

Basic Standard with Ads Standard Premium reklamy ne ano ne ne plný katalog ano ne ano ano maximální rozlišení 720p 1080p 1080p 2160p obraz v HDR ne ne ne ano zvuk Dolby Digital Plus 5.1 ano ano ano ano zvuk Dolby Atmos 7.1.2 ne ne ne ano zvuk Netflix Spatial ne ne ne ano počet souběžných sledování 1 2 2 4 stahování offline ano ano ano ano počet extra domácností 0 0 1 2

Od loňska už není pro nové předplatitele dostupný ve 12 zemích světa: USA, Kanada, Mexiko, Austrálie, Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Brazílie, Japonsko a Jižní Korea. Letos během druhého čtvrtletí pak v Kanadě a Británii tarif Basic zařízne úplně. I ti, kteří si jej dosud platili, budou muset přejít na jiný.

V zájmu Netflixu bude rozjet reklamní síť i v dalších zemích světa. Kde a kdy přesně to bude, však firma tají. Netají se však tím, že opět může tu a tam sáhnout do cen. „Vzhledem k tomu, že investujeme do Netflixu a vylepšujeme jej, občas požádáme naše členy, aby si za tato vylepšení připlatili, což opět roztočí kolečko investic a dalšího zlepšování a rozvoje našich služeb.“