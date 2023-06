Netflix možná zruší základní tarif Basic. V Kanadě už jej nenabízí, ten s reklamou je výhodnější

Kanada je první zemí, v níž Netflix zrušil základní tarif Basic. To je ten, který u nás stojí 199 Kč měsíčně a umožňuje streamovat jedno video současně, a to v rozlišení 720p. Místo něj má služba alternativu v podobně tarifu Standard with Ads.

Ten v Kanadě stojí 5,99 dolaru oproti 9,99 dolaru za Basic, jsou v něm dva souběžné streamy a kvalita stoupla na 1080p. Součástí jsou ale také reklamy v aplikaci a ve videu a chybí v něm část obsahu.

Netflix se zatím nevyjádřil, proč Basic v Kanadě zrušil, ani jestli tento krok bude následovat v jiných zemích. K dispozici má ale jistě dostatek dat, díky kterým si takový krok mohl dovolit. V jiných regionech, kde už tarif s reklamou má také, zatím Basic funguje.

Letos očekáváme rozšíření reklamních tarifů i do Evropy. Díky nižší ceně by mohly nalákat „přísavky“ se sdílenými účty mimo domácnost. Pokud lidé přistoupí na omezenější katalog i reklamy, mohou ušetřit. V Kanadě se totiž platí 7,99 dolaru za každou domácnost navíc. S tarifem Standard with Ads to bude o dva dolary méně.

Netflix v květnu uvedl, že zhruba 5 milionů z celkových 233 milionů předplatitelů již využívá tarif s reklamou. Od loňského uvedení jej navíc vylepšil. Tehdy se totiž jmenovat Basic with Ads, takže stejně jako Basic streamoval jen v 720p a jen s jedním videem současně.

via Reddit