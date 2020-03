Netflix na víkend: Černohumorný policejní animák, korejští zombie a Mission: Impossible

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na Netflixu nebo jiných streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Elita (Élite)

Tři obyčejní studenti z chudých poměrů nastoupí do nejexkluzivnější školy ve Španělsku. Třídní souboj o moc může začít. Do teenagerského světa na španělské škole nepatří jen sex a první lásky, ale také podvody, loupeže a dokonce i vraždy.

Hodnocení IMDB: 76 %

Krimi seriál • 24 epizod (nové od 13. 3. 2020 ) • CZ titulky

Království zombií (Kingdom)

Středověká Korea. Korunní princ musí prošetřit záhadnou nemoc, která ohrožuje zapadlou vesnici. Když tam dorazí, objeví obyvatele proměněné v zombie... Podařená kombinace historického žánru a zombie hororu pro všechny, které už nebaví armády nemrtvých jen v současné Americe.

Hodnocení IMDB: 82 %

Hororový seriál • 12 epizod (nové od 13. 3. 2020 ) • CZ titulky

Špinavý prachy (Dirty Money)

Jak náš život ovlivňuje chamtivost největších korporací? Podívejte se do zákulisí společností, které poskytují nevýhodné půjčky nebo podvádějí s emisemi aut. Dokumentární seriál vám otevře oči a ukáže ty největší podrazy, kterých se největší společnosti každý den dopouštějí.

Hodnocení IMDB: 87 %

Dokumentární seriál • 11 epizod (nové od 11. 3. 2020 ) • CZ titulky

Paradise PD

Nažhavený nováček se přidá k policejnímu sboru malého města a dostane se ke zmatenému vyšetřování drogového případu. Je to ideální animovaný seriál pro dospělé, kteří už mají nakoukáno dost kriminálek a chtějí, aby si z nich někdo cynicky dělal legraci.

Hodnocení IMDB: 70 %

Animovaný seriál • 20 epizod (nové od 6. 3. 2020 ) • CZ titulky

Mission: Impossible – Fallout

Vaší misí, pane Hunte – pokud se rozhodnete ji přijmout – bude zabránit globální katastrofě, ze které vás chce navíc CIA obvniit, že jste ji rozpoutal. Současný vrchol akčního žánru plný neuvěřitelných kaskadérských kousků, ohromující výpravy a precizně natočených automobilových honiček.

Hodnocení IMDB: 80 %

Akční filmy • CZ titulky

Další zajímavé tituly z poslední doby na Netflixu

Šéfkuchaři v akci (The Chef Show) – Filmový režisér a producent Jon Favreau (Iron Man, Lví král) a šéfkuchař Roy Choi společně prozkoumávají neobyčejná jídla a restaurace. (80 %)

Spider-Man: Homecoming – Nové příběhy pavoučího mladíka Petera Parkera. Jeho protivníkem bude obávaný Vulture, na pomoc naštěstí přichází sám Iron Man. (75 %)

Hříšnice (The Sinner) – Když mladá matka nečekaně ubodá cizince v parku k smrti, detektiv se rozhodne vypátrat důvod tohoto jednání a rozluštit její zmatené vzpomínky. (80 %)

Globální pandemie (Pandemic: How to Prevent an Outbreak) – Dokumentární série Netflixu vás zavede do života hrdinů, kteří bojují proti chřipce a jejímu globálnímu rozšíření, které by mohlo stát život milionů obyvatel planety. (62 %)

Ztracené město Z (The Lost City of Z) – V roce 1925 se britský dobrodruh Percy Fawcett vydal do amazonských pralesů najít legendární Eldorado. Nikdy se nevrátil. Co se s ním doopravdy stalo? (72 %)