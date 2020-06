Netflix na víkend: Dramatických Třináct důvodů, Konec zločinu v Americe nebo akční Pád anděla

Jsme v desátém století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládat meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem slituje. Eion však musí slíbit, že bude vládnou spravedlivě. Po přísaze dostává od draka půlku jeho srdce. Uzdravený mladičký král však záhy na přísahu zapomene...

Další zajímavé tituly na Netflixu

Výplata (Paycheck) – Počítačový expert Jennings pracoval tři roky na tajném projektu. Po jeho dokončení mu měla být vymazána paměť a vydána odměna ve výši 90 milionů dolarů. Místo toho se ovšem dozvídá, že se ještě před vymazáním paměti své výplaty vzdal a místo ní si nechal vydat několik zdánlivě bezcených věcí. Náhle je unesen a vyslýchán ohledně své projektu, ze nějž si však samozřejmě nic nepamatuje. Na čem to pracoval a v jaké společnosti? Dostane se tomu na kloub? (63 %)

Pirko (Little Feather) – Martina alias Shakira vyrostla v dětském domově. Biologické rodiče nikdy nepoznala, její představy o světě formovaly hlavně televizní seriály. Den 18. narozenin je pro ni vstupenkou do vysněného života. Její láska z děcáku ji ale v Praze zatáhne mezi svéráznou partičku a prodá pasákům. Martina pro ně není víc než perspektivní zdroj příjmů a podle toho s ní také zacházejí. Násilí, zneužívání, drogy, bezmoc... Pak konečně útěk. A naděje. Martina s obdivuhodnou urputností bojuje o svou šanci na štěstí. Nakonec ho najde tam, kde by to asi málokdo čekal. (61 %)

Hellboy – Hellboy se vrací do Anglie, aby se zde utkal s Nimue, Merlinovou předchůdkyní a čarodějnicí. Jejich souboj bude soubojem o budoucnost celého lidstva. Na původní verzi s Ronem Perlmanem to nemá ani náhodou, ale kdo má rád Davida Harboura (Stranger Things), musí být v sedmém nebi. Nebo spíš pekle? (54 %)

Motýlek (Papillon) – Nová adaptace slavného románu od Henri Charriéra o přátelství dvou mužů v pekelné věznici ve Francouzské Guayaně. (71 %)

Kazišuci (Blockers) – Trojice otců se rozhodne, že jejich tři dcery, které právě míří na maturitní ples, nebudou mít ten večer za žádnou cenu s nikým sex. (62 %)