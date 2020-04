Netflix na víkend: Jedna téměř bondovka, dokument k Papírovému domu nebo Kingova Temná věž

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Krycí jméno U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.)

Agenti CIA a KB jsou během studené války nuceni odložit dlouholeté nepřátelství. Musí spolupracovat na společném úkolu překazit plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace. Elegantní špiónská podívaná ve stylu starých bondovek udělá radost nejen fanouškům původního seriálu.

Hodnocení IMDB: 76 %

Akční film • CZ titulky • CZ dabing

The Big Show Show

Profesionální wrestler Big Show opouští ring WWE a připravuje se na mnohem drsnější úkol. Bude na Floridě s manželkou vychovávat tři dcery. Smíchy se sice nezlomíte, ale jestli potřebujete něco ve stylu Policajta ze školy nebo Dudlíkátora, nic lepšího aktuálně nevzniklo.

Hodnocení IMDB: 64 %

Komediální seriál • 10 epizod (nové od 7. 4. 2020 ) • CZ titulky

Papírový dům: Fenomén (Money Heist: The Phenomenon)

Dokumentární film nahlíží na to, jak a proč se stal ze seriálu Papírový dům fenomén. Spustil vlnu nadšení a zájmu o příběhy lupičů vedených Profesorem. Je to povinnost pro všechny, kdo dokoukali poslední řadu seriálu. Neprozradí vám, co bude dál, ale hezky shrne, co všechno už máte za sebou.

Hodnocení IMDB: 78 %

Dokument • CZ titulky

Skandál ve velkých dávkách (How to Fix a Drug Scandal)

Šokující zločiny dvou zaměstnankyň soudní laboratoře ochromí celý systém. V právnících, úřednících i tisícovkách vězňů vzbudí pochybnosti o existenci spravedlnosti. Amerika miluje odhalování neuvěřitelných právních příběhů a ještě víc miluje točit o nich dokumentární seriály.

Hodnocení IMDB: 69 %

Dokumentární seriál • 4 epizod (nové od 1. 4. 2020 ) • CZ titulky

Temná věž (The Dark Tower)

Pistolník Roland putuje zpustošenou Zemí, aby našel tajemnou Temnou věž, která v sobě možná skrývá způsob, jak zachránit celý svět. Fanoušci knižní ságy Stephena Kinga budou zklamáni, ale jako sci-fi jednohubka to neurazí.

Hodnocení IMDB: 60 %

Sci-fi film • CZ titulky

Další zajímavé tituly na Netflixu z poslední doby

Nailed It (Nailed It!) – Domácí pekaři s mizernými výsledky zkouší znovu vytvořit mistrovské kusy. Je to soutěž s vyhlídkou odměny 10 000 dolarů, ale také pořádný průšvih. (74 %)

Coffee a Kareem (Coffee & Kareem) – Detroitský policista se spojí s jedenáctiletým synem své přítelkyně, aby očistil své jméno a lapil místního zločince. (50 %)

Sládci v přízni (Brews Brothers) – Tihle dva bratři nejsou moc kámoši, ale o vaření piva vědí všechno. Teď ještě vědět něco o tom, jak má fungovat rodina. (46 %)

Hasan Minhaj: Patriot Act (Patriot Act with Hasan Minhaj) – Hasan Minhaj přináší každou neděli svůj pohled na světové události v politice a kultuře. (81 %)

Nejméně očekávaný den: Zákulisí týmu Movistar 2019 (The Least Expected Day: Inside the Movistar Team 2019) – Profesionální cyklistický tým Moviestar se vydává na cestu za vítězstvím, na které ho čeká řada překážek, kontroverzí a vnitřních konfliktů. (75 %)