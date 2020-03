Netflix na víkend: Kyberpunkové sci-fi, dokument o Formuli 1 a nesmrtelná japonská princezna

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na Netflixu nebo jiných streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Půjčovna masa (Altered Carbon)

V budoucnosti bude možné svoji mysl stáhnout do počítače a překopírovat ji do nového jedince. Propuštěný trestanec v novém těle začíná odhalovat záhadnou vraždu. V nové řadě získává hlavní hrdina novou tvář, místo Joela Kinnamana ho hraje Anthony Mackie (Falcon z filmů od Marvelu).

Hodnocení IMDb: 81 %

Sci-fi seriál • 20 dílů (10 nových od 27. 2. 2020) • CZ titulky i dabing

Castlevania

Lovec upírů Trevor Belmont, který patří do slavného rodu zabijáků, se vydává zabít nejslavnějšího vampýra všech dob – Draculu. Během své cesty však musí nejprve nalézt sám sebe a spojit síly s Draculovým synem Alucardem a kouzelnicí Syphou. Jen s jejich pomocí dokáže zastavit Draculovu hordu nohsledů, kteří mají s lidstvem krvavé plány. Třetí řada skvělého japonského anime seriálů patří mezi to nejlepší na Netflixu.

Hodnocení IMDb: 81 %

Anime seriál • 22 dílů (10 nových od 5. 3. 2020) • CZ titulky

Formule 1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive)

Neobyčejný pohled do zákulisí kolotoče jménem Formule 1. Řidiči, manažeři, majitelé stájí – všechno uvidíte v pohledu za kulisy jedné závodní sezóny. V druhé řadě dokumentárního seriálu se podíváme za sezónou 2019 a nahlédneme i do stájí Mercedes či Ferrari, které Netflixu v předešlé sezóně nepovolily natáčet.

Hodnocení IMDb: 86 %

Dokumentární seriál • 20 dílů (10 nových od 28. 2. 2020) • CZ titulky i dabing

Spravedlnost podle Spensera (Spenser Confidential)

Bývalý policista Spenser (Mark Wahlberg) je vtažen do kriminálního podsvětí Bostonu, když odhalí pravdu o jedné ohromující vraždě a podivné konspiraci, kterou je obestřená.

Bez ohledu na opakované výhrůžky vezme Spenser spravedlnost do svých rukou, aby dokázal, že nikdo nestojí nad zákonem. Další spolupráce režiséra Petra Berga a Marka Wahlberga (22. míle, Den Patriotů, Deepwater Horizon).

Krimi film • 6. 3. 2020 • CZ titulky

Princezna Mononoke (Princess Mononoke)

Za dávných časů začíná v divokých hvozdech Japonska mýtický boj mezi rozrůstající se civilizací lidí a zvířecími božstvy, která vládnou lesům. A také příběh lásky lidského dítěte vlčí bohyně – princezny Mononoke – a válečníka věřícího v mír mezi lidmi a přírodou – prince Ashitaky.

Netflix pokračuje v uvádění dalších klasik od japonského animovaného studia Ghibli. Od března najdete v jeho nabídce také Naušiku z větrného údolí, Království koček nebo Naši sousedé Jamadovi.

Hodnocení IMDb: 84 %

Fantasy film • 1997 • CZ titulky

Další zajímavé tituly z poslední doby na Netflixu

I Am Not Okay with This – Sydney se protlouká životem na střední škole a prožívá všechny slasti a nástrahy puberty. Pak ale objeví, že má zvláštní superschopnosti. (80 %).

Zámek a klíč (Locke & Key) – Trojice sourozenců se po smrti otce stěhuje do starého rodinného sídla. Zjišťuje, že se zde nachází magické klíče, po nichž touží temné síly. Je v jejich moci se jim postavit? (77 %)

Narcos: Mexiko – Drogový obchod v Mexiku v 80. letech minulého století ovládá mocný kartel Guadalajara. Americký agent DEA se pouští do odvážného boje. Nové díly od 13. 2. 2020. (87 %)

Volejte Saulovi (Better Call Saul) – Co předcházelo příběhu právníka Saula, než potkal Waltera Whitea ze seriálu Breaking Bad? Poznejte jeho skromné začátky i start slibné kariéry. Nové díly od 23. 2. 2020. (87 %)

Unabomber: Jak to vidí on sám (Unabomber: In His Own Words) – Pravdivý příběh Teda Kaczynského se soustředí hlavně na jeho spolupráci s CIA. Poznejte jeho kariéru dvojitého agenta a podívejte se i na veškerá doznání. (73 %)