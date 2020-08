Netflix na víkend: Nový Karate Kid se skvělým hodnocením. Taky Americké psycho, deathmetalová panda i něco ze života

Cobra Kai

Příběh pokračuje třicet let poté, co se Danielovi podařilo s pomocí pana Miyagiho porazit svého středoškolského tyrana Johnnyho. V nové době, která už nepřeje akčním hrdinům a hodnoty z mládí jsou najednou relativní. Pokračování legendárního Karate Kida patří mezi nejlepší seriály posledních let. Je to pocta smíšená s plnokrevným dramatem a skvělou akcí.

Hodnocení IMDB: 88 %