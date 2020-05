Netflix na víkend: Poslední království snese srovnání se Hrou o trůny. Ale také legendární Duna a nadějný Hollywood

V seriálu se přesuneme do nejslavnější éry Hollywoodu v padesátých a šedesátých letech minulého století. Poznáme příběhy největších hvězd a jejich agentů. Proč koukat? Už kvůli tomu, že autorem je Ryan Murphy, jeden z nejplodnějších seriálových tvůrců posledních let – Glee, Plastická chirurgie, American Crime Story, Scream Creams a mnohé další.

Další zajímavé tituly na Netflixu

Koronavirus – máme jasno (Coronavirus, Explained) – Svět se v roce 2020 změnil. Dokumentární seriál sleduje boj s koronavirovou pandemií a také dopady na psychiku. (73 %)

Tenkrát poprvé (Never Have I Ever) – Život původem indických teenagerů v Americe není zrovna jednoduchý. Chtěli by být populární, dělat šílené věci, prostě se bavit. Ale indická tradice tomu nepřeje. (78 %)

Kdybys jen tušil (The Half of It) – Příběh premiantky, která pomáhá místnímu nafrněnci získat nejpopulárnější dívku na škole. Dívka zároveň zjišťuje, že má k této školní favoritce své vlastní city. (56 %)

Život za mřížemi (All Day and a Night) – Mladý muž odsouzený na doživotí vzpomíná na lidi, okolnosti a systém, kvůli kterým se dostal na dráhu zločinu.

Equalizer 2 (The Equalizer 2) – Pokračování akčního hitu Equalizer, kde byl bývalý agent na odpočinku vylákán zpět do akce, aby pomstil bezpráví ve svém okolí. (71 %)