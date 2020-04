Netflix na víkend: Skvělý dokument o Michaelu Jordanovi. Ricky Gervais, jak ho máme rádi. A další tipy

Dokumentární seriál přináší ucelený pohled na kariéru Michaela Jordana a tým Chicago Bulls v 90. letech. Je v něm spousta zatím nezveřejněných záběrů ze sezóny 1997–98. I když basketbal nemusíte, tohle byste měli vidět. Ostatně – je to Michael Jordan.

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Outer Banks

Pevně semknutá skupina teenagerů objeví dávné tajemství. Dá tím do pohybu řetězec nelegálních událostí, které je zavedou na nečekané dobrodružství. Je to něco mezi Roštáky (The Goonies) a Gilmore Girls. Tedy hledání ztraceného pokladu, ale v podání teenagerů řešících pubertální problémy.

Hodnocení IMDB: 80 %