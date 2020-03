Netflix na víkend: Třetí sezóna Ozark, brutální Díra, příběh fotbalu a polská Bažina

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Díra (The Platform)

V dystopii budoucnosti jsou vězni umístěni do vertikálních cel, do kterých je shora posíláno jídlo. Tím vznikají společenské rozdíly, neboť krmeni jsou primárně jen ti z horních pater, zatímco ve spodních celách vznikají rozepře v důsledku hladu. Laciná, ale působivá variace na Kostku s mnoha brutálními scénami a vše podtržené jako názorná kritika kapitalismu.

Hodnocení IMDB: 73 %

Sci-fi filmy • CZ titulky

Neortodoxní (Unorthodox)

Mladá žena, vychovaná v ortodoxní židovské komunitě, uteče z dohodnutého sňatku pryč, až do Berlína. Její minulost ji však dožene. Seriál je natočený podle autobiografické knihy americko-německé spisovatelky Deborah Feldman. Všechny tyto ortodoxní židovské zvyky během prvních dvaceti let svého života zažila.

Hodnocení IMDB: 75 %

Drama seriál • 4 epizody (nové od 26. 3. 2020 ) • CZ titulky

Dopis pro krále (The Letter for the King)

Mladý chlapec dostane osud království do svých rukou, když se musí vydat na cestu, aby předal tajnou zprávu. Dopis pro krále je novou adaptací populární holandské fantasy zaměřené na starší děti. Seriál se může chlubit krásnou novozélandskou přírodou a českými hrady.

Hodnocení IMDB: 60 %

Fantasy seriál • 6 epizod (nové od 20. 3. 2020 ) • CZ titulky • CZ dabing

Ozark

Finanční poradce musí prchnout se svojí rodinou z Chicaga do městečka Ozark v Missouri, aby zde vypral 500 miliónů dolarů pro drogového lorda. Co všechno může udělat spořádaný člověk, aby zachránil sebe a svojí rodinu? Od dob Perníkového táty víme, že cesta do pekla je dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Dnes na Netflixu vyšla třetí série.

Hodnocení IMDB: 84 %

Drama seriál • 21 epizod (nové od 27. 3. 2020 ) • CZ titulky • CZ dabing

Hra z Anglie (The English Game)

Příběh vzniku fotbalu a jak rychle rostla jeho popularita až do chvíle, kdy se stal nejpopulárnějším sportem světa. Jde o původní anglický seriál od tvůrců Downton Abbey, čekejte tedy elegantní britské gentlemany bojující v zákulisí stejně urputně jako na fotbalovém hřišti.

Hodnocení IMDB: 69 %

Drama seriál • 6 epizod (nové od 20. 3. 2020 ) • CZ titulky

Další zajímavé tituly na Netflixu z poslední doby

Kde jsem doma (The Occupant) – Nezaměstnaný šéf reklamky začne pronásledovat nájemníky domu, kde dřív bydlel. Jeho úmysly s rodinou brzy naberou děsivé obrátky. (63 %)

Bažina (Rojst) – Dvojice novinářů se vydává po stopách záhadné dvojité vraždy a ještě záhadnější sebevraždy dvou teenagerů. (73 %)

Vypracovaná: Podle života madam C.J. Walker (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker) – Limitovaná série vypráví neuvěřitelný, leč pravdivý příběh Madam C.J. Walker. Tato afroameričanka se stala první ženou tmavé pleti, která se vlastními silami vypracovala do pozice milionáře. (76 %)

Půjčovna masa: Nové pouzdro (Altered Carbon: Resleeved) – Takeshi Kovacs musí na planetě Latimer ochránit tatérku a zároveň přijít na kloub smrti bosse yakuzy spolu se seriózním členem KJRN. (68 %)

Pán tygrů (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) – Chování majitele zoo se v tomto skutečném příběhu nájemné vraždy úplně vymkne kontrole. Nelegální chov kočkovitých šelem je i bez toho plný výstředních postav. (79 %)