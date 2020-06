Netflix na víkend: Westernový Tarantino, polská lesní detektivka a nové drama na pozadí války ve Vietnamu

Sestra varšavského státního zástupce před pětadvaceti lety záhadně zmizela. Díky právě objevenému tělu má novou naději zjistit, co se tenkrát stalo. Polský seriál byl natočen podle i u nás vydané knížky The Woods od Harlana Cobena.

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Další z amerických kultovních režisérů točí přímo pro Netflix. Nový film Spika Lee je o afroamerickém veteránovi, který se vrací do Vietnamu kvůli ostatkům velitele svého bývalého pluku a příslibu zakopaného pokladu. Hlavní roli hraje Chadwick Boseman z Black Panthera.

Matka dospívajících dvojčat se po sedmnácti letech vrací do rodného města. Když záhadně zmizí, její děti se musí vyrovnat s tajemným rodinným dědictvím. Zajímavá italská variace na tajuplné seriály.

Další zajímavé tituly na Netflixu

Hunger Games (The Hunger Games) – V ruinách bývalé Severní Ameriky se každý rok koná klání s názvem Hunger Games, do kterého musí každý z krajů vyslat jednoho chlapce a jednu dívku. Šestnáctiletá Katniss Everdeen ve hře zastoupí svou mladší sestru a musí se spolehnout hlavně na své instinkty, jelikož proti ní stojí protivníci, kteří se na souboj připravovali celý život. (73 %)

Devátá brána (The Ninth Gate) – Dean Corso je expert na staré bibliofilie. Bohatý podivín ho najme, aby si prohlédl a prověřil kopii knihy Devět bran do Království Stínů, jejímž autorem je sám Satan. (67 %)

Hotel Artemis – Zdi hotelu Artemis ukrývají nejmodernější zdravotnické zařízení, které je určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Když se na urgentním příjmu objeví bankovní lupič Sherman se svým těžce zraněným bratrem, správkyně netuší, že právě ubytovala hodně velký problém. (63 %)

Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas (The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult) – Co se stane, když se nejpitomější policista na světě vrhne na udílení Oscarů? Zemětřesení je proti tomu procházka růžovou zahradou... (64 %)

Suburbicon: Temné předměstí (Suburbicon) – Vítejte v Suburbiconu, idylickém předměstí, kde je život bezstarostný a poklidný... Dokud někdo nezavraždí vaši ženu. Od té chvíle se čerstvě ovdovělý otec Gardner Lodge (Matt Damon) noří stále hlouběji do tenat násilí, zrady a pomsty. Tohle nemůže skončit dobře. (55 %)