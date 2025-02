Netflix na víkend: Tisíc ran, sebevražda Anety, Bílý lotos s třetí řadou. A také třetí Reacher

Tisíc ran

Jak to vypadalo v centru Londýna v roce 1880? Podívejte se do světa ilegálního boxu, do té nejdrsnější a nejšpinavější čtvrti, kterou si dokážete představit. Očekávaná historická novinka odstartovala na Disney Plus.

Hodnocení Kinobox.cz: 80 %